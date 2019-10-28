تركيا تعدم 3 أشخاص ميدانياً في الحسكة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تركيا تعدم 3 أشخاص ميدانيا في الحسكة
الإثنين 28 أكتوبر 2019
الخليج 365 - متابعات
أفادت وسائل إعلام محلية سورية، اليوم الاثنين، بأن القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها، أعدمت 3 أشخاص ميدانيًا في قرية الدبش في محافظة الحسكة.
كما أشارت إلى أنه لم يتم التعرف على هوية القتلى، الذي أعدموا بعد ربط أيديهم إلى الخلف، ومن ثم رمي جثامينهم في العراء.
يأتي هذا في الوقت الذي يدافع فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن وجوده في الأراضي الشمالية من سوريا، كما يدافع عن أنه لا يرتكب جرائم حرب في سوريا.
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