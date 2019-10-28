شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخزانة الأمريكية: ترامب سوف يفرض المزيد من العقوبات على ايران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 متابعات_الخليج 365 قال وزير الخزانة الأمريكي، اليوم الإثنين، تشرين الأول 28، 2019، إن العقوبات الأمريكية على #ايران تؤتي ثمارها.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الرئيس دونلد ترمب، سوف يفرض المزيد من العقوبات على ايران. Advertisements وفرضت الإدارة الأمريكية على إيران مزيدا من العقوبات الاقتصادية. وطالت العقوبات مسئولين كبار في النظام الإيراني، أبرزهم وزير الخارجية جواد ظريف. وأعادت الولايات المتحدة الأمريكية، في الرابع من نوفمبر الماضي، العقوبات على إيران، بعد أن كانت قد رفعت إثر الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

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