العثور على سعودي ”مشنوقًا“ قرب منزله بالطائف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العثور على سعودي مشنوقا قرب منزله بالطائف

الإثنين 28 أكتوبر 2019

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فتحت الأجهزة الأمنية في محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية تحقيقًا بعد العثور على شاب مشنوقًا قرب منزله.



وتلقت الأجهزة الأمنية أمس الأحد بلاغًا يفيد بالعثور على شاب من المرجح أن يكون شنق نفسه قرب منزله، إذ تم التثبت من وفاته من قبل رجال الأمن، وتبين أنه سعودي يبلغ من العمر 25 عامًا.

ولم يرد المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة، فيما لا تزال التحقيقات جارية للتحقق من وجود شبهة جنائية أو عدمها.