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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القاهرة.. أول ظهور لمحمد راجح في المحكمة الإثنين 28 أكتوبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات ظهر المتهم محمد أشرف راجح، قاتل محمود البنا، بالكلابشات داخل محاكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بالقاهرة، بشعر كثيف وبنفس الملابس التي كان يرتديها وقت ارتكاب جريمة القتل.

Advertisements يذكر أنه تم تأجيل ثاني محاكمات المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا ابن مركز. تلا بمحافظة المنوفية على يد ٤ من الشباب الي جلسة ١٧ نوفمبر لسماع مرافعات المحامين.

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