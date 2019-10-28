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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفد ألمانى يزور مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة
الإثنين 28 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
زار وفد ألماني يضم مسئولين وممثلي مؤسسات ألمانية، اليوم الاثنين، مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وقد أعدت الجامعة، ممثلة في إدارة أوروبا والتعاون العربي الأوروبي، برنامجا تعريفيا للوفد الألماني تضمن رؤية عامة حول العلاقات بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، وكذلك التطورات السياسية الإقليمية.
وتعد هذه الزيارة هي الثانية خلال العام الحالي، وجاءت في إطار التعاون الثنائي القائم بين الأمانة العامة للجامعة وألمانيا كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
ضم الوفد ممثلي سفارة ألمانيا بالقاهرة ولفيفا من المسئولين من عدة مؤسسات ألمانية.
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