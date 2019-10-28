العراق .. فرض حظر تجول ليلي في كربلاء إبتداءاً من اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلن محافظ كربلاء جنوبي العراق نصيف الخطابي عن حظر تجول ليلي، يبدأ مساء الاثنين، بالتزامن مع دخول الإحتجاجات الشعبية يومها الرابع .



وقال الخطابي، في تصريح صحفي، إن قرارًا يقضي بحظر التجوال في عموم محافظة كربلاء سيفرض اعتبارًا من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي إلى صباح الثلاثاء.

وتجددت التظاهرات في كربلاء، أمام مبنى مجلس المحافظة وسط المدينة، خلال الأيام الثلاثة الماضية إذ حاول المتظاهرون الدخول للمبنى إلا أن القوات الأمنية حالت دون ذلك.

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وصباح الاثنين، توفى متظاهر في محافظة البصرة جنوبي البلاد متأثرًا بجراح تعرض لها، ليرتفع بذلك إجمالي قتلى الاحتجاجات في البلاد إلى 75، خلال موجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة.

وهذه التظاهرات هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.