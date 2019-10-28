القوات المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا عابرًا بالبحر الأحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر الأحمر

الإثنين 28 أكتوبر 2019

الخليج 365

نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الجنوبي، بمسرح العمليات بالبحر الأحمر، بمشاركة وحدة الدعم والمساندة الخارجية الفرنسية "LOIRE" مع سفينة الإمداد المصرية "حلايب".

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يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية، ومنها التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة، التي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، كما اشتمل تنفيذ التدريب على حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها والتدريب على تقديم المعاونة بالقطر، بالإضافة إلى تدريب الاقتراب للتموين بالبحر وتدريب تداول الإشارات.

تأتى هذه التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وبما يسهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.