"مخاطر السمنة والتغذية السليمة".. الداخلية تعقد ندوة للتوعية عن الصحة الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نظمت أكاديمية الشرطة بالتعاون مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ندوة تثقيفية في هذا المجال تحت مسمى "مخاطر أمراض السمنة وأسس التغذية السليمة" بمقر مركز بحوث الشرطة بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين، بحضور عدد من الضباط والأفراد العاملين بمختلف القطاعات بوزارة الداخلية.
تناولت الندوة طرحاً لمخاطر السمنة وسبل تلافى آثارها السلبية على الصحة العامة، والإشارة إلى أسس التغذية السليمة والإرشادات الغذائية الصحية والتغذية العلاجية لأمراض العصر المتعلقة بالقلب وارتفاع ضغط الدم والسكر.
واختتمت الندوة بالعديد من التوصيات الطبية أبرزها ضرورة المداومة على ممارسة الرياضة البدنية والحفاظ على العادات الغذائية السليمة، تجنباً للآثار السلبية ولتقليل فرص الإصابة بالأمراض المختلفة.
يأتي ذلك في إطار المشاركة الفعالة من أجهزة وزارة الداخلية الهادفة إلى ترسيخ مفهوم التواصل المجتمعي في شتى المجالات.
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