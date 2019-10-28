​"التوسع في لجان الفتوى"...أمين البحوث الإسلامية يكشف خطة مواجهة التكفير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك خطة للتوسع فى إنشاء لجان فرعية للفتوى، بمختلف المدن والمراكز على مستوى الجمهورية، لحماية المجتمع من الفكر المتطرف، وفتاوى التكفيريين.

وأضاف عياد، في تصريحات لمصراوي، أن مجمع البحوث الإسلامية سيمد هذه اللجان بكل ما تحتاجه، سوءا من الجديد في مجال الفتوى، عبر متابعة المستجدات وبيان الرأي الشرعي فيها، بطريقة تمكنهم من القيام بعملهم على الوجه الأكمل، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك متابعة مستمرة وتقييم لهؤلاء الأعضاء، وتشجيع المتميزين منهم.

وأِشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على مواجهة قوية للمشكلات المجتمعية المنتشرة بين الناس، والتركيز على توعية المواطنين، خاصة الشباب، من خلال التواصل المستمر معهم، وزيادة قدرتهم على الفهم الحقيقى لقضايا "التكفير والغلو والتطرف والإلحاد".

ولفت إلى أن الخطة تتضمن معالجات وفق خطط بحثية وجوانب تأخذ فى اعتبارها واقع الناس، وتركز على جانب الوعي لدى الشباب من خلال التواصل المستمر معهم وزيادة قدرتهم على الفهم الحقيقي للقضايا والشبهات الفكرية، وأهمية الانتماء للوطن وفضل التضحية في سبيله والتحلل الأخلاقي والعادات الشاذة.