أمن الإسكندرية ينهي نزاع بين عائلتين بالعامرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بمنطقة الناصرية دائرة قسم شرطة ثاني العامرية، في النزاع القائم بينهما، في حضور قيادات المديرية وقوات من الشرطة وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين.
وتم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر.
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