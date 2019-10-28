بسبب هواوي.. بوادر الصدام الكبير بين أمريكا وبريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات:

قالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، إن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يستعد لمنح شركة هواوي الصينية المثيرة للجدل الوصول إلى شبكة اتصالات الجيل الخامس 5G المستقبلية في المملكة المتحدة، في خطوة قد تثير غضب أمريكا التي تتهم هواوي بالتجسس.

وسبق أن أعلنت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، عزمها اتخاذ القرار نفسه بشأن هواوي، الأمر الذي أثار أزمة في مجلس الوزراء.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر حكومية رفيعة المستوى: إن المملكة المتحدة تتجه نحو قرار من شأنه أن يسمح لشركة هواوي بالوصول إلى الأجزاء غير الحساسة في الشبكة.

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وقد تؤدي هذه الخطوة إلى وضع المملكة المتحدة في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي حظرت هواوي بسبب المخاوف من قربها من وكالات الاستخبارات الصينية.

ومن المقرر أن يتخذ مجلس الأمن القومي البريطاني قرارًا نهائيًا هذا الأسبوع بشأن السماح لشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا بتزويد شبكات بيانات الجيل الخامس الجديدة في المملكة المتحدة بالمعدات.

ويفترض أن تجتمع المجموعة السرية من كبار الوزراء والمسؤولين الأمنيين بعد أن أوصت المناقشات الأولية باستبعاد الشركة المثيرة للجدل من الجوانب الاساسية للشبكة.

ويتوقع العاملون في الحكومة البريطانية أن يدعم فريق رئيس الوزراء البريطاني قرارًا بالسماح للشركة بتزويد الأجزاء غير الأساسية، مثل الهوائيات، للبنية التحتية عالية السرعة للإنترنت المحمول.