تشبه الماريجوانا.. مادة مميتة في السجائر الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وكالات:

على الرغم من أنها صُنعت لتجنيب المدخنين أخطار التبغ، أعلن مسئولو الصحة في أمريكا ارتفاع حصيلة الوفيات بالسجائر الإلكترونية إلى 34 حالة، نتيجة مرض غامض يصيب الجهاز التنفسي مرتبط بالتدخين الإلكتروني.

وفي الأسبوع الماضي، أبلغت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن 1479 حالة إصابة و33 وفاة من المرض وأعلنت خططا لبدء فحص منتجات التدخين الإلكتروني، وفقا لرويترز.

ولم يربط المحققون حالات الإصابة والوفاة بمنتج أو مركب بعينه لكنهم أشاروا إلى أن الزيوت المستخدمة في التدخين الإلكتروني تحتوي على مادة (تي.إتش.سي)، المسؤولة عن التأثير النفسي في الماريجوانا وقالوا إنها تشكل خطرا.

وذكرت المراكز أنه ربما تكون هناك عدة أسباب للمرض وأن السبب قد يكون مختلفا في أنحاء البلاد.