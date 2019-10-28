أكّد قائد بقوات سوريا الديمقراطية استهداف الساعد الأيمن للبغدادي قرب ''جرابلس'' بسوريا من خلال عملية مشتركة بين قوات سوريا الديمقراطية والمخابرات الأمريكية، حسب وكالة الأنباء رويترز. من جانبها، أفادت وحدات حماية الشعب الكردية بأنّ الإرهابي يدعى ''أبو الحسن المهاجر'' وهو المتحدث باسم داعش الارهابي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل الساعد الأيمن للبغدادي ''أبو الحسن المهاجر'' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.