ماكرون يلتقي ممثلين عن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في فرنسا

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت لاحق اليوم في قصر الإليزيه بممثلين من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وذلك وسط تجدد الجدل في فرنسا حول موضوع ''الإسلام والعلمانية"، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال الرئيس ماكرون،اليوم الاثنين، إنه سيعلن في الاسابيع القليلة القادمة عن مجموعة من التدابير لمحاربة الطائفية في قطاعات التعليم والصحة ومختلف القطاعات العامة في البلاد، موضحا أن اللقاء سيتناول الطريقة التي يمكن من خلالها أن يعيش الفرنسيون المسلمون بهدوء مع احترامهم التام لجميع قوانين الجمهورية.
و أكد عبد الله زكري المندوب العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، رئيس المرصد الوطني لمناهضة الإسلاموفوبيا أن اللقاء سيتناول قلق المسلمين في فرنسا لاسيما المسلمات بشأن الحجاب والذي اصبح قضية هستيرية يقودها بعض السياسيين اليمينيين وحتى بعض اليساريين، كما اصبح النقاش حوله مستمر منذ عام 1989.
ودعا زكري الرئيس الفرنسي لإتخاذ موقفا حازما لحل هذه المسألة.
ويأتي هذا اللقاء عشية نظر مجلس الشيوخ غدا الثلاثاء اقتراح قانون قدمه أعضاء من
وكانت نتائج استطلاع للرأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام قد اظهر امس الأحد أن غالبية كبيرة من الفرنسيين ترغب في حظر واسع النطاق ومتزايد لكل ما يرمز إلى ديانة ما بشكل علني في الأماكن العامة.
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