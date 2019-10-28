وزير الاتصال الجزائري: الإعلام حريص على دعم تطور البلاد خلال الانتخابات

قال حسن رابحي وزير الاتصال الناطق باسم الحومة الجزائرية ووزير الثقافة بالنيابة ،اليوم الاثنين، إن الإعلام الوطني حريص على دعم تطور البلاد التي على موعد حاسم وهو إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف رابحي : "أننا على يقين من

أن الإعلام كباقي المؤسسات وفئات الشعب يعي في هذا الظرف بالذات حتمية الالتفاف حول الوطن لولوج مرحلة جديدة في مسار البناء والاستقرار، الذي نطمح إليه جميعًا وفاءً لنضالات السلف وتشريفًا لتضحياتهم الجسام".وأكد أن الجيل الأول من أبناء الإذاعة والتلفزيون واجه كل التحديات بدءًا بالعمل النضالي خاصة عبر أمواج الإذاعة السرية مرورًا بضمان استمرارية البث ووصولًا إلى إعداد الكفاءات الوطنية التي حملت المشعل جيلًا إثر جيل.وأشاد وزير الاتصال بدور الجيش الجزائري، قائلًا: "إنه يحمي في كل الظروف باحترافية وثبات حدود الوطن ووحدته الترابية ويضمن للشعب الأمن والأمان عبر كل شبر من أنحاء الوطن".