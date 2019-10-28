الأردن: قتل البغدادي خطوة مهمة في الحرب على الإرهاب

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، يُعتبر خطوة مهمة في الحرب على العصابات الإرهابية، وعلى ظلامية الإرهاب الذي يُمثل مسخًا خارج الإنسانية،

وعدوًا مشتركًا لا علاقة له بحضارة أو دين، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.أضاف الصفدي، أن "الأردن سيبقى في مقدمة الدول التي تحارب الإرهاب، بالتعاون مع التحالف الدولي وشركائنا دفاعًا عن أمننا وقيمنا".يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مقتل زعيم تنظيم (داعش) الإرهابي أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية للقوات الخاصة الأمريكية في سوريا، مشيرًا إلى عدم وجود خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية التي شاركت في العملية.