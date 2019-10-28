تحذير رسمي فلسطيني من خطورة أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام

حذرت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين من خطورة الأوضاع الصحية والتدهور الحاصل للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خصوصا المضربين عن الطعام، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأفاد المحاميان الفلسطينيان رسلان وخالد محاجنة من هيئة شئون الأسرى والمحررين، بأن الأسيرة هبة اللبدي تم نقلها إلى مستشفى "بني تسيون" في مدينة حيفا، ومن المقرر أن تعقد جلسة محكمة لها في محكمة الاستئنافات العسكرية الإسرائيلية، للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقالها الإداري .

يذكر أن الأسيرة اللبدي التي تحمل الجنسية الأردنية إلى جانب الفلسطينية مضربة عن الطعام منذ 35 يوما، واعتقلت على معبر الكرامة أثناء توجهها لزيارة عائلتها في مدينة جنين شمال الضفة، وحولت إلى التحقيق في معتقل "بيتح تكفا" الإسرائيلي وعانت ظروفا قاسية، وأصدر بحقها أمر اعتقال إداري، أعلنت على إثره إضرابها عن الطعام في 24 سبتمبر الماضي.

وقبل أيام قد تم نقلها إلى المستشفى، إثر تدهور حالتها الصحية، ليتم إعادتها لاحقا إلى زنزانتها في سجن "الجلمة".

ونقلت هيئة شئون الأسرى تفاصيل قاسية لتفاقم الحالة الصحية للأسير كمال أبو وعر، بسبب معاناته من سرطان الحلق والأوتار

الصوتية وطريقة تعامل السجانين، خلال نقله الى المستشفى، لإعطائه بعض جلسات الأشعة.وروى الأسير أبو وعر (46 عاما) من مدينة قباطية جنوب جنين، القابع حاليا في سجن "جلبوع" الإسرائيلي، لمحامية الهيئة، أنه وبعد اكتشاف إصابته بسرطان الحلق تم تحديد بعض جلسات الاشعاع له في مستشفى "رمبام" في حيفا، وخلال عملية نقله يتم تثبيته على السرير، وهو محاصر بثلاث جنود مشهرين أسلحتهم تجاهه، كما يتم تكبيل قدميه ويديه بالجنازير والأصفاد وتثبيتها في السرير.ولفت إلى أنه كلما نقل الى المستشفى لجلسات الإشعاع يتعرض لنفس المعاملة الهمجية، بتقييديه ومحاصرته بالسجانين.وقالت الهيئة إن الأسير أبو وعر المعتقل منذ العام 2003، والمحكوم بالسجن 6 مؤبدات و50 عاما، يعاني من مرض السرطان وكذلك من تكسر في صفائح الدم، وحالته الصحية تتدهور بشكل ملحوظ، وقد يفقد صوته في وقت قريب.وأكدت أن جميع الأسرى الذين يتم نقلهم للمشافي الإسرائيلية بعد تدهور أوضاعهم الصحية وتفشي الأمراض في أجسادهم، يتعرضون لمعاملة مهينة ومشابهة من قبل السجانين وقوات "النحشون"، حيث يكبَّلون في الأسّرة من الأقدام والأيدي، كما يدخل معهم الى غرف التصوير والأشعة عدة جنود مدججين بالسلاح.ويواصل 4 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الإحتلال الإسرائيلي، بينهم الأسيرة هبة اللبدي، وذلك رفضا لاعتقالهم الإداري.وأشارت هيئة شئون الأسرى والمحررين إلى أن الأسرى المضربين، هم: الأسير إسماعيل علي من بلدة أبو ديس المضرب منذ 97 يوما، والأسير أحمد زهران المضرب منذ 37 يوما، والأسير مصعب الهندي منذ 35 يوما، والأسيرة هبه اللبدي منذ 35 يوما.وأوضحت أن الحالة الصحية للأسير المضرب إسماعيل علي تتفاقم بشكل يومي، علما أن ما تسمى بالمحكمة العليا للاحتلال رفضت أمس الالتماس المقدم لإنهاء اعتقاله الإداري، كما أصدرت سلطات الاحتلال أمرا إداريا جديدا بحق الأسير أحمد زهران لمدة أربعة أشهر، وذلك قبل انتهاء أمر اعتقاله الإداري بيومين.يشار إلى أن الأسير طارق قعدان (46 عاما) من قرية عرابة جنوب غرب جنين، قد علق يوم أمس إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 89 يوما، بعد التوصل لاتفاق يقضي بتحديد اعتقاله الإداري جوهريا مطلع شباط المقبل.وكذلك الأمر مع الأسير أحمد غنام (42 عاما) من بلدة دورا جنوب مدينة الخليل الذي علق إضرابه الذي استمر مئة ويومان على التوالي في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بعد تحديد سقف اعتقاله الإداري، والإفراج عنه بعد شهرين ونصف.