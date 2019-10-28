غانتس ونتنياهو.. اتفاق على مواصلة التفاوض بعد فشل مشاورات تشكيل الحكومة

انتهى اللقاء الذي عقد بين رئيس وزراء إسرائيل، زعيم حزب "الليكود" اليميني بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي، بيني غانتس، لتشكيل الحكومة، من دون أي نجاح يذكر، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
أكد الحزبان أن غانتس ونتنياهو اتفقا على عقد اجتماعثنائي جديد، ومواصلة التفاوض بين فريقي حزبيهما.
وأعرب رئيس "أزرق-أبيض" في أعقاب الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب عن تصميمه على الاستمرار في بذل قصارى جهده لتشكيل حكومة وحدةوطنية وتجنيب البلاد انتخابات تشريعية ثالثة على التوالي.
من المقرر أن يلتقي غانتس، اليوم، في مقر الكنيست بالقدس رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، كما سيعقد الأربعاء اجتماعًا مع رئيس "المعسكر الديمقراطي" نيتسان هوروفيتز.
ورفض "الليكود" أمس مبادرة "أزرق-أبيض" لتشكيل حكومة قوامها ممثلو الحزبين فقط، يترأسها نتنياهو وغانتس بالتناوب، وإقصاء الأحزاب اليهودية الدينية المتطرفة.
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