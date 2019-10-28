جو بايدن يهاجم إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر

شن جو بايدن منافس ترامب المحتمل في انتخابات الرئاسة الإمريكية هجوما على ابنة الرئيس إيفانكا ترامب وصهره جاريد كوشنر، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. وانتقد بايدن في حديث لشبكة CBS أمس الأحد بشدة تعيين ترامب ابنته وزوجها لمناصب استشارية رفيعة في البيت الأبيض، معربا عن ثقته بأن كوشنر ليس مؤهلا للتعامل مع القضايا المركبة التي تقع على عاتق ترامب بصفته رئيسا للولايات المتحدة. الأبيض، معربا عن ثقته بأن كوشنر ليس مؤهلا للتعامل مع القضايا المركبة التي تقع على عاتق ترامب بصفته رئيسا للولايات المتحدة. وذكر بايدن أنه لا ينوي ملاحقة أبناء السياسيين لكن تصرفات أولاد ترامب "تتحدث عن نفسها"، متعهدا بأن أبناءه في حال انتخابه رئيسا لن يتولوا مناصب في البيت الأبيض. تصرفات أولاد ترامب "تتحدث عن نفسها"، متعهدا بأن أبناءه في حال انتخابه رئيسا لن يتولوا مناصب في البيت الأبيض. وشدد بايدن على ضرورة أن يوضح ترامب للأمريكيين أن كل ما يفعله مكرس لهم، معارضا فكرة تعيين أقارب الرئيس في مناصب بإدارته "ليكونوا منخرطين يوميا في عمليات لا يعلمون شيئا عنها".

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