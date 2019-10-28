اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن قرارات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة حول سوريا أربكت خطط البنتاغون لتصفية زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، وأجبرته على ترتيب العملية على وجه السرعة.
نقلت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس الأحد، في أعقاب إعلان ترامب عن نجاح العملية عن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين ومعنيين بمحاربة الإرهاب قولهم، إن هذه العملية نجحتعلى رغم تصرفات رئيس الولايات المتحدة وليس بفضلها.
وأشار هؤلاء إلى أن ترامب، عندما قرر سحب القوات من شمال شرقي سوريا في وقت سابق من الشهر الجاري، كان على دراية تامة بأن وكالة المخابرات المركزية CIA والقوات الخاصة الأمريكية كانت في ذلك الحين تركز
ولفت المسؤولون إلى أن الاستخبارات الأمريكية كانت تطلع ترامب على مدى الأشهر الماضية على عملية مطاردة البغدادي، وهذا ما حدده الرئيس نفسه الهدف رقم واحد لها.
وأكد المسؤولون أن قرار ترامب المفاجئ أربك الخطط المفصلة التي وضعها البنتاغون وأجبره على ترتيب العملية الخطيرة على وجه الاستعجال.
وأشاد أحد المسؤولين بدور الأكراد السوريين والعراقيين في ترتيب العملية، قائلًا إنهم قدموا لواشنطن معلومات استخباراتية أكثر من أي دولة.
كانت هذه تفاصيل خبر "نيويورك تايمز" تكشف كواليس جديدة حول عملية مقتل البغدادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.