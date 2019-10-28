مصدر عسكري عراقي: القوات الأمريكية التي دخلت من سورية غادرت

كشف مصدر عسكري عراقي، اليوم الإثنين، عن مغادرة القوات الأمريكية التي دخلت العراق

من سورية قبل أيام، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

قال المصدر إن "القوات الأمريكية التي دخلت العراق

قبل أيام من منافذ إقليم كردستان، غادرت العراق، واتجهت نحو قواعد أمريكية في دول أخرى".

أضاف: "لا توجد أي قوات أخرى دخلت العراق بعد ذلك".