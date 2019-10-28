ترحيب عربي بإعلان مقتل البغدادي

اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، أن مقتل زعيم تنظيم "داعش" "الإرهابي المجرم" أبو بكر البغدادي خلال عملية عسكرية أميركية في شمال غرب سوريا، "خطوة مهمة في الحرب على الإرهاب".

وقال الصفدي في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر إن "قتل الإرهابي المجرم البغدادي خطوة مهمة في الحرب على العصابات الإرهابية وعلى ظلامية الإرهاب الذي يمثل مسخاً خارج إنسانيتنا وعدواً مشتركاً لا علاقة له بحضارة أو دين".

وأكد الصفدي أن "الأردن سيبقى في مقدمة الدول التي تحارب الإرهاب وبالتعاون مع التحالف الدولي وشركائنا دفاعاً عن أمننا وقيمنا".

من جانب آخر أعرب المُتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ عن ترحيبه بما أُعلن عن نجاح الجانب الأميركي في القضاء على الإرهابي "أبو بكر البغدادي"، وما يمثله ذلك من خطوة هامة في إطار السعي للقضاء على الإرهاب.

وصرّح المُتحدث، في بيان صحفي، اليوم الاثنين ، بأن "هذا التطوُّر يتعين معه مواصلة تضافر الجهود الدولية، وتوحيد العمل للتصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز، إذ تنبع كافة التنظيمات الإرهابية التكفيرية مثل تنظيم "داعش" والقاعدة والإخوان الإرهابية من ذات المصدر الأيديولوجي المتطرِّف".

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وشدّد المُتحدث على "ضرورة معالجة ظاهرة الإرهاب من منظور شامل، يأخذ في الاعتبار الأبعاد الأمنية والتنموية، وكذا المواجهة الفكرية بغية تفنيد المفاهيم المغلوطة للنصوص الدينية التي تروّج لها الجماعات الإرهابية".

وأشار المُتحدث إلى "مواصلة مصر حث المجتمع الدولي على محاسبة الدول التي تلعب دوراً سلبياً في إطار التحريض على الإرهاب ودعمه من خلال التمويل وتوفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية وتسهيل تحركاتها، فضلاً عن إتاحة المنابر المختلفة لنشر الفكر الإرهابي والأيديولوجيات المتطرفة بما يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة والعالم".