مقتل وإصابة 8 أشخاص في انفجار بشمال سوريا

أفاد مصدر طبي سوري بمقتل شخص، وإصابة آخرين في انفجار دراجة نارية في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي صباح اليوم الاثنين.

وقال مصدر طبي في بلدة سلوك، طلب عدم ذكر اسمه: "قتل شخص وأصيب سبعة أخرون، بينهم طفلان، في انفجار دراجة نارية أمام مخبز يقع وسط سوق البلدة ".

وأضاف المصدر أن "أحد الجرحى كانت إصابته خطيرة، وتم نقله إلى مدينة تل أبيض ومنها إلى تركيا".

وشهدت مناطق ريف الرقة الشمالي خلال الأيام الماضية أربعة انفجارات لثلاث سيارات مفخخة ودراجة نارية، في سلوك وتل أبيض وحمام التركمان وعين العروس خلفت أربعة قتلى وأكثر من 25 جريحاً .

ودخل الجيش التركي والمعارضة المسلحة مناطق في ريف الرقة الشمالي في التاسع من الشهر الجاري، بعد معارك مع عناصر قوات سوريا الديموقراطية.