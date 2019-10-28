العراق.. تجدد الاحتجاجات في عدة مدن

تجددت المظاهرات الاحتجاجية، اليوم الاثنين، في بغداد، وعدد من المحافظات لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بتحقيق مطالبهم بإقالة الحكومة العراقية وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وخرج آلاف من طلبة الجامعات في بغداد وواسط والنجف وكربلاء والمثنى والديوانية وبابل وذي قار وميسان حاملين أعلام العراق في ظل إجراءات أمنية مشددة .

واكتظت الشوارع وساحات الاعتصام بآلاف من المتظاهرين.

وانتقد اللواء الركن عبد الكريم خلف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة زج طلبة المدارس والجامعات في المظاهرات الاحتجاجية.

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وقال خلف، في تصريح صحفي، إن إخراج طلبة المدارس والجامعات إلى الشارع عمل من أعمال الترهيب، وستعرض سلامتهم للخطر وعلى إدارات المدارس الالتزام الصارم بالدوام.

وينتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة خاصة لتلبية مطالب المتظاهرين بعد ظهر اليوم.

ووفق الشهود، فإن أصوات القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع تسمع الآن بشكل متواصل في ساحات التظاهر كما تشاهد كثافة الدخان من مسافات بعيدة.

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