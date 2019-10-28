الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 354 ألف شخص في أفغانستان

أظهرت بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن الصراع المستمر في أفغانستان أسفر عن نزوح أكثر من 354 ألف شخص في أنحاء البلاد منذ الأول من يناير الماضي.
وقال المكتب إن عدد النازحين بلغ 354664 نازحاً. وجرت عمليات النزوح في 31 إقليماً من بين 34 إقليماً. وكان عدد النازحين قد بلغ نحو 310 آلاف مواطن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وشهد شمال شرق البلاد معظم عمليات النزوح، حيث نزوح أكثر من 160 ألف شخص، يليهم 68 ألفاً في الشرق و 60 ألفاً في الشمال و 29900 بالغرب.
يشار إلى أن عمليات النزوح تجرى في ظل استمرار محاربة القوات الأفغانية لمقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي وحركة طالبان.
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