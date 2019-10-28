الولايات المتحدة تواصل إدخال آليات تابعة لها من العراق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين بأن الولايات المتحدة تواصل استقدام شاحنات تابعة لها من العراق.
وأوضح المرصد أن نحو 150 شاحنة وآلية تابعة للقوات الأمdnكية دخلت الأراضي السورية على أربع مراحل منذ مساء أمس الأحد.
وذكر المرصد أن الشاحنات والآليات تحمل معدات عسكرية ولوجيستية ودخلت عبر معبر الوليد الحدودي.
يأتي هذا بعد تصريحات لوزير الدفاع الأميركي مارك إسبر قال فيها مؤخراً إن الولايات المتحدة ستُبقي "قوات محدودة" في سوريا لحماية المنشآت النفطية.
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