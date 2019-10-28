كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكاديمي فرنسي محتجز في إيران بتهمة "التواطؤ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محامي رولاند مارشال، الأكاديمي الفرنسي المحتجز في إيران لمدة أربعة أشهر، إنه يواجه تهمًا بالتواطؤ بعد اعتقاله إلى جانب زميلته فاريبة عادلخاه، الفرنسية-الإيرانية التي اتهمت بالتجسس.

وتم إلقاء القبض على مارشال، الباحث في ساينس بو في باريس، في يونيو مع عادلخاه، وهو أكاديمي في الجامعة نفسها.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن سعيد دههان قوله: "أن مارشال جاء إلى إيران لزيارة أدخاه واتهم "بالتواطؤ ضد الأمن القومي".

ولكن المحامي قال: "إن أسباب التهم ما زالت غير معروفة له".

وقال دهجان: "حتى هذه اللحظة، لم يتم ذكر أسباب اتهامات موكلي، والتي بموجب المادة 32 من الدستور إلى جانب التهم".

وأضاف: "يبدو أنه تم اعتقال السيد مارشال بسبب صداقته للسيدة عادلخاه".

وقال المحامي: "إن القضيتين ما زالتا على مستوى المدعين العامين ولم يتم تقديمهما إلى المحكمة بعد".

وقال دهجان: "ما زلنا في مفاوضات مع السلطات القضائية ونأمل أن تتم إزالة سوء التفاهم في هذا الصدد، حيث لم يتم حتى الآن تقديم سبب لهذه المزاعم".

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وأدانت الحكومة الفرنسية القبض على مارشال، عالم الاجتماع الذي تركز أبحاثه على الحروب الأهلية في أفريقيا.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في 16 أكتوبر: "نحث السلطات الإيرانية على أن تكون شفافة وأن تتصرف دون تأخير لوضع حد لهذا الوضع غير المقبول"

وقد أكد القضاء الإيراني القبض على عادلخاه، وهو متخصص في الإسلام الشيعي. المتحدث غلام حسين إسماعيل، الذي لم يعطِ تفاصيل أخرى.

وقال أصدقاؤها وزملاؤها في فرنسا إنها متهمة بالتجسس.

وانتقدت طهران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، باريس بسبب "تدخلها غير المقبول" في شؤونها الداخلية بعد أن سعت الحكومة الفرنسية إلى الوصول إلى القنصل في أدلخه.

والزوجان ليسا الأكاديميين الوحيدين المحتجزين لدى إيران.

في 1 أكتوبر، أكدت إيران اعتقال عالِم الأنثروبولوجيا كامل أحمدي، الذي يُزعم أنه بريطاني الجنسية يحمل جنسية مزدوجة.

