كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمعية مصارف لبنان: البنك المركزي يوفر السيولة اللازمة لسداد الرواتب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت جمعية مصارف لبنان، اليوم الإثنين، أن البنك المركزي سيوفر السيولة اللازمة لسداد الرواتب، حسبما ذكرت قناة العربية,

وقد أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، إغلاق المصارف في البلاد يوم غد الثلاثاء.

وقالت جمعية مصارف لبنان، إن البنوك اللبنانية سوف تظل مغلقة، وذلك بسبب بواعث القلق المرتبطة بالسلامة وسط احتجاجات عارمة في البلاد على أن يعاد فتحها فور استقرار الوضع.

أوضح بيان للجمعية بثته الوكالة الوطنية للإعلام "عمل المصارف سوف يقتصر على تأمين رواتب الأُجَراء والمستخدمين والموظفين في نهاية الشهر الجاري من خلال أجهزة الصراف الآلي"، حسب وكالة "رويترز".

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وتتواصل الاحتجاجات في لبنان لإسقاط الحكومة والنظام القائم في البلاد، رغم محاولات السلطة السياسية احتواء الاحتجاجات.

ويتمسك المحتجون بالشارع، فيما تسيطر حالة الشلل التام في مختلف المناطق اللبنانية وسط إقفال عدد من الطرق في البقاع والشمال والجنوب وبيروت، ما دفع المصارف اللبنانية والمدارس والجامعات والاسواق التجارية إلى الإقفال طوعاً.

وقد عمد الجيش اللبناني إلى فتح بعض الطرق بالقوة، صباح اليوم، لتسهيل حركة المرور أمام المواطنين، في حين رفض المعتصمون فتح الطرق ودعوا السلطة السياسية إلى عدم وضع الجيش بوجه المتظاهرين.

وقال وزير الداخلية الأسبق مروان شربل، يوم أمس إن "البلد مقسوم إلى قسمين، قسم يريد استقالة الحكومة وقسم يريد بقاء الحكومة وهذه هي المشكلة الكبيرة، ونتمنى أن لا تتطور وتؤدي إلى مشاكل تعكر الأجواء الأمنية".