كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة المعلمين في العراق تعلن الإضراب العام تضامنا مع مطالب المحتجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة المعلمين في العراق، اليوم الإثنين، الإضراب العام تضامنًا مع مطالب المحتجين، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.

وأفادت الشرطة العراقية، بوفاة 3 متظاهرين وإصابة 17 أخرين، خلال مظاهرات شارك فيها الآلاف بمدينة الناصرية جنوبي العراق، وسط موجة حراك شعبي شملت عددا كبيرا من المدن العراقية على مدار الأيام الماضية.

وخرجت مجموعة من المحتجين، من بين آلاف تجمعوا في وسط الناصرية، واقتحمت منزل مسؤول محلي، وأن الحرس أطلقوا النار على المحتجين بعد اقتحام المبنى.

وأطلقت قوات أمن عراقية الغاز المسيل للدموع، في وقت سابق من اليوم، لرد محتجين حاولوا إزالة جدران حامية أقيمت على جسر بوسط بغداد، لمنع التجمعات المناهضة للحكومة من الوصول إلى منطقة حكومية شديدة التحصين، بعد يوم من مقتل 42 شخصا في أعمال العنف.

وجاءت التحركات الغاضبة من العراقيين، بعد توقف دام نحو 3 أسابيع لاحتجاجات عفوية بلا قيادة، تم قمعها بعنف في وقت سابق من هذا الشهر في البلد، الذي مزقته الحرب والطائفية.

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وأصدرت وزارة الداخلية والجيش العراقي بيانين، صباح اليوم، قائلين فيهما: إن بعض المحتجين استغلوا المظاهرات وهاجموا مباني حكومية ومكاتب أحزاب سياسية.

وقالت الوزارة، إن بعض أعضائها قتلوا عندما اشتبكت الشرطة مع متظاهرين، لكنها لم تقدم رقما، فيما حذر الجيش من أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة بموجب القانون للتعامل مع من وصفهم بالمخربين.

ويشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ الأول من أكتوبر الجاري، للمطالبة بالإصلاح.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.

أتي ذلك، بعدما قالت مصادر من الشرطة العراقية ومصادر طبية، إن 11 شخصا بينهم شرطي قتلوا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين بجنوب العراق.