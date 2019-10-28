كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي حدد موعدًا جديدًا لمغادرة بريطانيا الكتلة - 31 يناير 2020.

ومع ذلك، يمكن أن تقوم لندن بتسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل فبراير إذا صدق البرلمان على الصفقة - في هذه الحالة، سوف تنسحب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في اليوم الأول من الشهر بعد التصديق.

وقد طلب رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، من بروكسل تمديد الموعد النهائي بعد تعرضه لضغوط من البرلمان. ومع ذلك، وافق المشرعون على مشروع قانون الطلاق الخاص به بشكل عام، مما فتح إمكانية إبرام اتفاق مناسب وإنهاء دراما خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من ثلاث سنوات من النقاش الساخن.

وكانت الحكومة البريطانية قد حثت مجلس العموم من قبل على إجراء انتخابات عامة في ديسمبر، لكن المعارضة أصرت على أن بروكسل تحتاج إلى منح بريطانيا ثلاثة أشهر أخرى للتحضير للانسحاب، ورفض دعم إجراء تصويت جديد في البلاد على خلاف ذلك.

وكانت قد قالت مصادر، يوم الأحد، إن دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، التي ستبقى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأمل في الاتفاق يوم الاثنين القادم، على تأجيل الطلاق البريطاني حتى 31 يناير مع رحيل مبكر، إذا ما صدق البرلمان البريطاني المثير للقلق على اتفاق الانفصال بينهما.

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كما طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على مضض التأخير لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية يناير 2020، بعد رفض مجلس العموم بالبرلمان الموافقة بسرعة على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجديدة، التي وافق عليها مع الكتلة.

ولا يمكن منح أي إرجاء إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإجماع، إلا من خلال الاعتراضات الفرنسية السبعة والعشرين، وقد حالت الاعتراضات الفرنسية حتى الآن دون اتخاذ قرار، بسبب تعثر جونسون مع المشرعين على الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.

كما أبلغت مصادر دبلوماسية وكالة "رويترز"، أن سفراء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة سيجتمعون يوم الاثنين، في بروكسل للاتفاق على التأجيل لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الحالي في 31 أكتوبر.

ووفقًا للدبلوماسيين، الذين يتعاملون مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في بروكسل تتوخى الخطة الأخيرة أن تُخرج بريطانيا في 1 ديسمبر أو 1 يناير في حال صدق البرلمان على الاتفاقية في نوفمبر أو ديسمبر، على التوالي.

كما ستعلن الكتلة أن التمديد، وهو الثالث الممنوح حتى تتمكن بريطانيا من فرز مغادرتها، لن يتم استخدامه لإعادة التفاوض بشأن معاهدة الطلاق مرة أخرى وأن لندن يجب ألا تعرقل العمل الأساسي الآخر، الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في مشاريع من ميزانيات إلى سياسات المناخ.