كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 300 شخصية عالمية تشارك في مناقشات دافوس في الصحراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية عن مشاركة 300 شخصية مشهورة عالميًا من 30 دولة في النسخة الثالثة من معرض دافوس في الصحراء، وهو منتدى سنوي للاستثمار في الرياض.

وهذا العام، 39٪ من الممثلين من أمريكا الشمالية، و20٪ من الحضور من أوروبا، و19٪ من المتحدثين من آسيا. وتبلغ نسبة البلدان في منطقة الشرق الأوسط حوالي 15٪، مشيرة إلى أن أكثر من 6000 متخصص وخبير سيشاركون في الندوات وورش العمل الخاصة بالحدث.

وتم إنشاء هذا الحدث لتشجيع الحوار وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة بشأن بعض القضايا الرئيسية التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك الاستدامة والتكنولوجيا ومستقبل المجتمعات.

وتلتزم المبادرة بتوفير منصة مناسبة تسهل التواصل الإبداعي بين رواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين وقادة العالم.

وفي نسخته الثالثة، يركز المنتدى على ثلاثة مواضيع رئيسية، ويهدف "المستقبل المستدام" إلى استكشاف نماذج جديدة من الابتكار والاستثمار التي تسهم في تعزيز العائدات المالية ودعم الاستدامة في جوانب الحياة.

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وستعمل "التكنولوجيا لصالح الجميع" على اقتراح سياسات تنظيمية وتجارية لتوجيه النمو المستقبلي في قطاع التكنولوجيا.

و"المجتمع المتقدم" يدور حول إنشاء أنظمة وتبني ثقافة تشجع أفضل الممارسات الإنسانية في عصر التكنولوجيا.

وبصرف النظر عن برنامجها الرئيسي، ستستضيف دافوس في الصحراء ثلاث مؤتمرات قمة تتناول تأثير التغييرات التجارية والترفيهية والمجتمعية على دفع الابتكار وخلق فرص الاستثمار.

وجدير بالذكر أن المبادرة تستضيف 12 ورشة عمل تعمل في مختلف القطاعات.

