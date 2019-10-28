كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند ترسل طائرة بحرية إلى جزيرة ريونيون للقيام بمهمة مراقبة مشتركة مع فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الهند ستنشر طائرة بحرية في جزيرة ريونيون كجزء من مهمة مراقبة مشتركة مع فرنسا في منطقة المحيط الهندي الجنوبي.

خلال قيامه بزيارة رئاسية إلى أقاليم ما وراء البحار الفرنسية الأسبوع الماضي، استخدم "ماكرون" منصة منتدى "اختر لا ريونيون" لتسليط الضوء على رغبة حكومته وعزمها على جذب الاستثمارات وإقامة روابط مع الكيانات التجارية في الهند وأفريقيا.

وكما نقل موقع الأخبار الهندي The Wire عن "ماكرون"، قوله: "نحن نعمل عن كثب مع الهند. في الربع الأول من عام 2020، سيتم نشر طائرة دورية من البحرية الهندية في ريونيون للمشاركة في مهام المراقبة".

وأكد الرئيس الفرنسي أيضًا على الأهمية الاستراتيجية لريونيون في منطقة المحيط الهندي (IOR) والحاجة إلى وضعها في محور القارات الفرعية الأفريقية والهندية.

مثَّل نائب وزير الشؤون الخارجية الهندي ف. مريدلهران نيودلهي في المنتدى لأول مرة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من تفاهم سياسي أوسع بين الهند وفرنسا لإقامة تعاون بحري أوثق في جنوب المحيط الهندي، حيث تدير الأخيرة جزر ريونيون وميوت والأراضي الفرنسية الجنوبية والأطلسية الفرنسية.

وخلال زيارته للهند العام الماضي، كشف "ماكرون" ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن رؤية استراتيجية مشتركة للبلدين لمنطقة المحيط الهندي. بعد ذلك، وقع الجانبان اتفاقية حول "توفير الدعم اللوجستي المتبادل" تسمح بالوصول الثنائي إلى المنشآت العسكرية للبلدين. Advertisements

قد يعني الوصول إلى مناطق جنوب المحيط الهندي الفرنسية المزيد من مهام النشر الموسعة للبحرية الهندية، والتي ستكون حريصة على قبولها لمواجهة الوجود البحري المتنامي للصين في المنطقة.

قبلت الهند وفرنسا أن لديهما أجندة استراتيجية مشتركة لمنطقة المحيط الهندي، من حيث إجراء المراقبة البحرية، وضمان حماية المناطق البحرية والاتفاق على جدول أعمال مشترك لمنع الهيمنة أو التسلل.

تأمل الحكومة الفرنسية، أن يؤدي تعزيز التعاون مع الهند إلى تعاون أكبر في رابطة حافة المحيط الهندي (IORA)، وهي هيئة إقليمية رئيسية.

ورحبت الهند "بمشاركة فرنسا المعززة" في رابطة حافة المحيط الهندي IORA، في حين أن الأخيرة تدعم قيام نيودلهي بدور مراقب في لجنة المحيط الهندي المتمركزة في المحيط الهندي الجنوبية (IOC).

وقال "ماكرون"، إن فرنسا تعمل مع شركائها في المحيط الهندي للحفاظ على التنوع الحيوي في المنطقة.

وبدون تسمية الصين، وصف ذلك البلد بأنه "قوة مفترسة" تنغمس في الصيد الصناعي وتسبب في نفاد الأرصدة السمكية دون توفير فائدة اقتصادية للمنطقة.