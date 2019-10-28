كليب سعد لمجرد الجديد “سلام” يختفي من يوتوب

تفاجأ عشاق الفنان سعد لمجرد، صباح اليوم، باختفاء كليبه الجديد “سلام”، الذي خلقت أغنيته جدلا بسبب حقوق الملكية، كونها اعتمدت على أغنية أمازيغية يملك حقوقها الفنان الأمازيغي هشام تلمودي.

وحاول “اليوم 24” التواصل مع مدير أعمال سعد لمجرد، من أجل معرفة سبب حذف الأغنية، وهل له علاقة بحقوق التأليف والملكية، لكن الهاتف ظل يرن دون مجيب.

وأوضح الفنان الأمازيغي تلمودي سابقا، أنه يملك حقوق تأليف الأغنية ومسجلة باسمه في سجلات المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، مستغربا من نسب محسن تيزاف عضو فريق فناير الألحان لنفسه.

هذا، أصدر لمجرد قبل أسبوع عمله سلام الذي قال إنه مستوحى من التراث الأمازيغي، وتعامل فيه مع كل من محسن تيزاف عضو مجموعة “الفناير” الذي تكفل بالكلمات والألحان وكذا التوزيع، فيما عاد إخراج الكليب لعبد الرفيع العبديوي.