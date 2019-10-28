طانجاوة غاضبون من إدارة النادي: تغيير المدرب متأخر وحنا عيينا مانضحيو – فيديو

فيديو: يونس ميموني

عبرت جماهير فريق اتحاد طنجة لكرة القدم عن عضبها الكبير من إدارة النادي، بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق مع بداية هذا الموسم، سواء في البطولة الاحترافية أو في كأس العرش، معربة عن رغبتها في تغيير جدري بالفريق.

وأجمع عدد من أنصار الفريق الأزرق بأن تغيير المدرب الجزائري نبيل نغيز ليس هو الحل، على الرغم من أن الإقالة جاءت متأخرة، بل إن الحل هو ” تغيير جدري في إدارة النادي”.

عشاق الفريق الأزرق والذين لطالما أعطوا مثالا للتضحية من أجل النادي، من خلال تواجدهم القوي في ىالمدرجات أكدوا بأن صبرهم سينفذ إلى لم يستطع الفريق الخروج من دوامة النتائج السلبية.

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إليكم تصريحات عشاق النادي بخصوص وضعية الاتحاد في هذا “الميكروطروطوار”: