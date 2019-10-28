طرعان: اعتقال 4 مشتبهين على خلفية الشجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة، الليلة الماضية، 4 مشتبهين آخرين من طرعان على خلفية الشجار الأخير الذي شهدته القرية قبل أيام.

ووفقا للشرطة، ضُبطت كمية من الحجارة في طرعان يشتبه بتجهيزها ورفعها على أسطح منازل لاستخدامها على خلفية الشجار.

وبهذا ارتفع عدد المعتقلين منذ نشوب الشجار ولغاية اليوم إلى 16 شابا بعد أن أطلقت الشرطة سراح 5 شبان ومددت المحكمة اعتقال 12 آخرين لاستكمال التحقيق معهم.

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ومن المزمع أن تنظر المحكمة، اليوم، بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين الأربعة.

هذا، ولا تزال قوات كبيرة ومروحية من الشرطة تتواجد في طرعان تحسبا لتجدد الشجار، فيما تواصل شخصيات ولجان الإصلاح من القرية وخارجها مساعيها لرأب الصدع وإحلال الصلح بالقرية.