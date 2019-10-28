نقل الأسيرة اللبدي للمستشفى وأسرى يواصلون معركة "الأمعاء الخاوية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الأسيرة هبة اللبدي (32 عاما) إلى مستشفى "بني تسيون" في حيفا، بعد تدهور طرأ على وضعها الصحي.

ومن المفترض أن تعقد لها اليوم جلسة في محكمة الاستئنافات العسكرية للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقالها الإداري. علماً أن الأسيرة اللبدي مضربة منذ 35 يوما. رفضا للتعذيب الذي تعرضت له في التحقيق على مدار قرابة الشهر، وكذلك رفضا لاعتقالها الإداري المتواصل.

يأتي ذلك، فيما يواصل أربعة أسرى في معتقلات الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير إسماعيل علي من بلدة أبو ديس، والمضرب منذ 97 يوما على التوالي، يليه من حيث المدة الأسير أحمد زهران المضرب منذ 37 يوما، والأسير مصعب الهندي منذ 35 يوما، والأسيرة هبه اللبدي منذ 35 يوما.

وتواصل سلطات الاحتلال رفضها الاستجابة لمطلب الأسير إسماعيل علي الذي وصل لمرحلة صحية خطيرة بعد 97 يوما على الإضراب، خاصة بعد أن استنفد كافة المحاولات والجولات في محاكم الاحتلال، وكان آخرها في العليا التي رفضت الالتماس المقدم باسمه ضد اعتقاله الإداري.

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وكانت إدارة معتقلات الاحتلال قد نقلت الأسير مصعب الهندي وهو من بلدة تل في نابلس، إلى معتقل "عيادة الرملة" وذلك بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي، علماً أن الهندي تعرض لعملية نقل متكررة منذ شروعه بالإضراب، كان آخرها إلى زنازين معتقل "أوهلكدار"، وذلك قبل نقله مؤخرا إلى الرملة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت نهاية الأسبوع الماضي أمر اعتقال إداري جديد بحق الأسير أحمد زهران وذلك لمدة أربعة شهور جديدة.