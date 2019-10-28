مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 جراء الفيضانات في السعودية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 جراء الأحوال الجوية العاصفة والفيضانات التي تجتاح السعودية، وفق ما أفاد الدفاع المدني السعودي، اليوم الإثنين.

وقال الدفاع المدني، في تغريدة عبر "تويتر": "تلقى مدني محافظة حفر الباطن شمال شرقي السعودية، خلال الحالة المطرية (1176) بلاغا وباشر منها (4) حالات احتجاز لأشخاص، واحتجاز مركبة واحدة".

وأضاف: "نتج عن الحالة المطرية 7 وفيات و11 إصابة وإخلاء 16 شخصا وإيواء 7 أشخاص، وتضرر 40 مركبة و3 منازل".

فيما أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن تلك البلاغات جاءت من الجمعة الماضي وحتى أمس الأحد.

وقال المتحدث بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبد الهادي الشهراني، إن هذه البلاغات أتت بعد ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تنبيهات عن استمرار الحالة وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتأثيرات من نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، وشبه انعدام للرؤية على محافظات بينها حفر الباطن.

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ووفق إعلام محلي، شهدت حفر الباطن، أمطار غزيرة، أمس الأحد، وسط طقس سيئ وتقلبات جوية تشهدها دول بالمنطقة أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالسعودية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم "هطولا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة".

ويترافق ذلك مع موجة من الطقس السيئ تضرب المنطقة العربية وتسببت حتى الآن مصرع 22 في مصر وشخص واحد في غزة.