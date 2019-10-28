الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل "بريكست"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صوت أعضاء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على مقترح تأجيل انسحاب بريطانيا من التكتل حتى 31 كانون الثاني/يناير، مع ترك الباب مفتوحا أمام احتمال حدوث أي مستجدات قبل ذلك الموعد.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عبر تويتر إن دول "الاتحاد الأوروبي الـ27 اتفقت على أنها ستوافق على طلب بريطانيا تمديد مهلة "بريكست"، حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020"، منوهًا إلى أن الانسحاب قد يتم في حال التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد.

وجاء إعلان توسك في الوقت الذي التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون ببروكسل لبحث منح مهلة جديدة لبريطانيا، والتي كان من المقرر أن تنتهي بعد ثلاثة أيام فقط في 31 أكتوبر/ تشرين أول.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تمديد موعد بريكست منذ استفتاء عام 2016، الذي قرر فيه البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي.

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وفي السياق، قالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أميلي دي مونتشالين، إنها لا تعرف موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وشددت على أنه لا يزال بإمكان لندن التراجع عن قرارها بمغادرة الكتلة.

وصرحت في حديثها لإذاعة (فرانس إنفو)، بأنه لا يزال بإمكان بريطانيا إلغاء المادة 50، ما يعني أن تظل المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، وغلق ملف "بريكست".

وأضافت "بإمكان رئيس الوزراء الإمساك بهاتفه والاتصال ببروكسل ليقول لهم: أوقفوا كل شيء."

ومع ذلك، قالت إنها تعتقد أنه من المهم احترام "رغبة الشعب البريطاني السيادية"، التي تم التعبير عنها في استفتاء عام 2016 بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي.