شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الكويتية تكشف حقيقة إستقالتها اليوم والان مع التفاصيل
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية حقيقة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، عن احتمالية استقالة الحكومة الممثلة بمجلس الوزراء.
ووفق حساب ”المجلس“ المحلي على موقع التواصل ”تويتر“، نقلًا عن مصادر لم يسمها، أنه ”من الوارد استقالة الحكومة اليوم“.
لكن رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم، نفى صحة الأنباء المتداولة، قائلًا ”لا صحة لما يتداول عن استقالة الحكومة، وهي مستمرة بأعمالها“.
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