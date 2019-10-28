شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط تنخفض بعد مكاسب قوية حققتها الأسبوع الماضي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:00 مساءً, 28 أكتوبر 2019 م المناطق - وكالات انخفضت أسعار النفط اليوم بعد مكاسب قوية حققتها الأسبوع الماضي، في الوقت الذي عززت فيه بيانات منشورة في الصين الدلائل على تباطؤ الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يقدم الدعم للأسعار.

وبحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت 34 سنتا أو 0.4 % إلى 61.79 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.5 % إلى 56.39 دولار للبرميل بعد أن ارتفع أكثر من خمسة بالمئة الأسبوع الماضي.

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