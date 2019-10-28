الحكومة الكويتية تكشف حقيقة إستقالتها اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية حقيقة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، عن احتمالية استقالة الحكومة الممثلة بمجلس الوزراء.

Advertisements

ووفق حساب ”المجلس“ المحلي على موقع التواصل ”تويتر“، نقلًا عن مصادر لم يسمها، أنه ”من الوارد استقالة الحكومة اليوم“.

لكن رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم، نفى صحة الأنباء المتداولة، قائلًا ”لا صحة لما يتداول عن استقالة الحكومة، وهي مستمرة بأعمالها“.