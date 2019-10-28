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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما حقيقة استقالة الحكومة الكويتية اليوم ؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ما حقيقة استقالة الحكومة الكويتية اليوم
الإثنين 28 أكتوبر 2019
الخليج 365
تداولت وسائل إعلام محلية في دولة الكويت أنباء، اليوم الاثنين، عن احتمالية استقالة الحكومة الممثلة بمجلس الوزراء.
ووفق حساب ”المجلس“ المحلي على موقع التواصل ”تويتر“، نقلًا عن مصادر لم يسمها، أنه ”من الوارد استقالة الحكومة اليوم“.
بدوره، نفى رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم، صحة الأنباء المتداولة، قائلًا ”لا صحة لما يتداول عن استقالة الحكومة، وهي مستمرة بأعمالها“.
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