عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على دور زوجة البغدادي في عملية قتله

الإثنين 28 أكتوبر 2019

Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين، مقربين من عملية مقتل البغدادي، أو عملية "كايلا مولر" العسكرية كما أطلقت عليها الإدارة الأمريكية، أن العملية العسكرية لتصفية البغدادي تمت عن طريق معلومات حصلت عليها "وكالة الاستخبارات المركزية" (سي آي إيه)، وذلك بعد اعتقال واستجواب إحدى زوجاته، وساعي بريد كان يعمل معه الصيف الماضي.



كما قالت الصحيفة إنه بعد هذه المعلومات التي تم الحصول عليها من المقربين من البغدادي، تم التعاون والتنسيق بين الاستخبارات الأمريكية والعراقية والسورية والكردية، ومن ثم تمكنت الادارة الأمريكية من جمع معلومات وزع جواسيس لمعرفة مكان البغدادي ومراقبة تحركاته.

وأكدت الصحيفة أن المسؤولون الأمريكيون بدأوا التخطيط للعملية الصيف الماضي، حيث بدأت وحدة "كوماندوز" تابعة لقوة "دلتا" الخاصة، في وضع خطط تدريبية للقيام بمهمة سرية لقتل زعيم "داعش" أو القبض عليه.