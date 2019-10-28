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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القبض على خلية إرهابية فى تونس الإثنين 28 أكتوبر 2019 الخليج 365 ألقى ضباط الشرطة بتونس، القبض على 4 أشخاص يقطنون مدينة صفاقس يشتبه فى تشكيلهم خلية إرهابية.

وبالفحص والكشف عنهم وعمل التحريات اللازمة، تبين أن جميع المضبوطين متهمين فى قضايا إرهاب، وتنفيذ عدد من الجرائم فى أنحاء تونس، وتواصل الجهات المختصة، التحقيق في القضية، والتحفظ على جميع المتهمين. يذكر أن أهم التحديات التي يواجها قيس سعيّد رئيس تونس الذى تسلم منصبه منذ يومين، هي المسألة الأمنية ومكافحة الإرهاب.

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