عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قادة المال في العالم يتوافدون على السعودية لحضور قمة الاستثمار

الإثنين 28 أكتوبر 2019

الخليج 365

بدأ قادة المال والأعمال في العالم إلى جانب زعماء دول بالتوافد على السعودية لحضور مؤتمر الاستثمار السنوي الذي يبدأ في الرياض غدًا الثلاثاء؛ ما يظهر ان أكبر مصدر للنفط في العالم لا يزال الوجهة الرئيسة لأبرز المؤسسات الدولية رغم الحملات التي استهدفت المملكة بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي.

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ويستقطب المؤتمر الذي يستمر 3 أيام كبار الزعماء السياسيين والماليين والاقتصاديين في العالم وسط ترقب محموم من قبل كبريات المؤسسات المالية العالمية حول خطط شركة أرامكو السعودية طرح بعض أسهمها للبيع.

وأفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية في تقرير نشرته اليوم الاثنين عن المشاركين في المؤتمر حول فرص الاستثمار في أكبر اقتصاد عربي وواحد من أكبر 20 اقتصادًا في العالم، بأن عددًا كبيرًا من الشخصيات المالية والسياسية العالمية ستحضر المؤتمر غدًا بمن فيهم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى جانب رئيس وزراء الهند ناريندا مودي ورئيس البرازيل جير بولسونارو.

وتضم لائحة الحضور -أيضًا- الرئيس التنفيذي لمؤسسة بلاكستون للخدمات المالية الأمريكية ستيفن شوارزمان ومؤسس مجموعة سوفتبانك اليابانية ماساوشي سون ومدير العمليات في بنك أوف أمريكا توم مونتاج ومدير بنك جي بي مورغان كارلوس هيرنانديز والرئيس التنفيذي لمؤسسة بلاكروك لخدمات الاستثمار الأمريكية لاري فينك والرئيس التنفيذي لبنك سيتي جورب الأمريكي مايكل كوربات والرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك اتش اس بي سي نويل كوين والرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس تيدجان ثيام ومدير العمليات الدولية في بنك مورجان ستانلي الأمريكي جيمس جورمان والمدير التنفيذي لبنك جولدمان ساش الأمريكي جون والدرون.

كما يحضر المؤتمر رئيس البنك الدولي دافيد مالباس وممثلون عن بنك سوسيته جنرال الفرنسي وبنك ستاندرد تشارترد الأمريكي ومجموعة رليانس اندستريز الهندية ومؤسسة فيليبس الهولندية وبورصة سنجافورة والرئيس التنفيذذ لبورصة لندن دافيد ونترز إلى جانب ممثلين من عدد كبير من المؤسسات المالية والاقتصادية الأخرى.