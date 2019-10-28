شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل «بريكست» حتى 31 يناير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (بروكسل)

اتّفق أعضاء دول الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) على تأجيل انسحاب بريطانيا من التكتل حتى 31 يناير، مع ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال حدوث أي مستجدات قبل ذلك الموعد.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عبر «تويتر» إن دول «الاتحاد الأوروبي الـ27 اتفقت على أنها ستوافق على طلب بريطانيا تمديد مهلة بريكست حتى 31 يناير 2020»، منوهاً إلى أن الانسحاب قد يتم في حال التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد.