غراهام: مقتل البغدادي سيغير قواعد اللعبة ضد الإرهاب لكن الأمر لم ينته

اعتبر السيناتور الاميركي ​ليندسي غراهام​ أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب دمر تنظيم "داعش" الارهابي"، مشيراً إلى أن "ترامب مصمم على منع إيران من الاستفادة من النفط في سوريا"، لافتاً إلى أن "مقتل البغدادي سيغير قواعد اللعبة ضد الإرهاب لكن الأمر لم ينته".

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد أعلن قي وقت سابق في مؤتمر صحفي عن "مقتل زعيم تنظيم "داعش" الارهابي أبو بكر البغدادي"، مشيراً إلى أن "الاولوية الامنية بالنسبة لادارتي كانت قتل البغدادي والقوات الخاصة نفذت العملية شمال غرب سوريا وأنجزت عملها بالكثير من البراعة وأدت إلى قتل البغدادي".