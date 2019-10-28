شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة لرئيس البرلمان لسرعة مناقشة قوانين منع زواج الأطفال وحظر ظاهرة التسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة عبلة الهوارى، إنها أرسلت مذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تستعجل مناقشة مشروعات قانون الأحوال الشخصية ومنع زواج الأطفال وحظر ظاهرة التسول فى جمهورية مصر العربية، التى قد قدمتهم إلى البرلمان فى الدور الرابع، لمناقشتهم فى الدور الخامس، لما لهم من أهمية مجتمعية كبيرة.

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وكانت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد صرحت عن إعدادها مشروع قانون لمكافحة ظاهرة التسول، مشيرة إلى أنها في انتظار رد وزارة التضامن الاجتماعى حول طلبها بمعرفة وسائل الحماية التي سيتم تفعيلها بعد حظر ظاهرة التسول وتجريمها، للتقدم بالقانون إلى مجلس النواب، لمناقشته.

وأشارت إلى تفاقم الظاهرة في الآونة الأخيرة واقترانها بعدد من الجرائم، أبرزها اختطاف الأطفال وتشويههم، للتسول بهم، موضحة أن القانون ينقسم إلى 4 أبواب، إذ تم تعريف التسول في الباب الأول، ثم التعريف بأنواعه، سواء كان مباشر، أو غير مباشر، وصوره، وتجريمه، وسبل الحماية بعد التجريم.