شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة البرلمان "إنجازات مصر فى استخدامات الغاز الطبيعى غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التحية لوزير البترول والثروة المعدنية ولجميع القيادات والشركات التابعة لقطاع البترول بصفة عامة وللشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لاسيما بعد النجاح الذي وصفه بـ "غير المسبوق"، والذى حققه مصر فى مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والكهرباء والسيارات.

وقال السويدى فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن نجاح قطاع البترول فى هذا الملف تحديداً سيوفر المليارات من الدولارات خاصة بعد تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي والاتجاه الى التصدير.

وأشار السويدي، إلي نجاح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" في توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 8.8 مليون وحدة منذ بدء النشاط عام 1981 وحتى يونيو2018، ووصول عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز خلال العام 2017/2018 حوالي 598.4 ألف وحدة سكنية منهم حوالي 114 ألف وحدة سكنية بمدن الصعيد، في الوقت بلغت فيه معدلات التوصيل خلال الثمانينيات والتسعينيات حوالي 50 ألف وحدة سكنية سنوياً، الأمر الذي أعتبره انجازاً كبيرا وتاريخيا وغير مسبوق فى تاريخ مصر ويتمشى مع تكليفات الرئيس السيسي بإعطاء اولوية للتنمية بالصعيد .

كما أشاد السويدي، بجهود المهندس اسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" فى وصول عدد المستهلكين التجاريين الذين تم توصيل الغاز الطبيعي لهم خلال العام 1911 مسـتهلكا تجاريا منهم 576 مخبزا ليبلغ إجمالي المستهلكين التجاريين الذين تم توصيلهم للعمل بالغاز 18776 مستهلكا تجاريا وتشمل 7486 مخبز منذ بدء النشاط وحتى يونيو2018 وان إجمالي التكلفة الاستثمارية لأعمال توصيل الغاز لشركات توصيل وتسويق الغاز الطبيعي بلغ خلال العام حوالي 1983 مليون جنيه.

وحيا النائب طلعت السويدي، جهود قطاع البترول فى تحويل وتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مشيداً بوصول عدد السيارات المحولة إلي 243.688 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو2018 بعد أن تم خلال العام تحويل حوالي 13732 سيارة، إضافة الى وجود 71 مركزا لتحويل السيارات، ويتم تموينها من خلال 187 محطة تموين سيارات، تابعة للشركات الستة العاملة بالمجال في 22 محافظة خلال العام تم إنشاء 1 مركز جديد لتحويل السيارات.

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ولفت السويدي، إلي أن وصول عدد المستهلكين الصناعيين الذين تم توصيلهم بالغاز خلال العام 91 مصنعا منها 42 قمينة طوب ليبلغ الإجمالي 2491 مستهلك صناعي، يشمل 415 مصنع طوب منذ بدء النشاط وحتى يونيو2018 اضافة الى انه تم خلال العام تشغيل 2 محطة للقوى الكهربية للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2018/2017 بالتنسيق مع وزارتي البترول والكهرباء ليصل عدد إجمالي محطات القوى التي تعمل بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط حتى يونيو 2018 إلى 58 محطة قوى كهربائية.

ونوه النائب طلعت السويدي، إلي أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب طالبت من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الوزراء المسئولين وجميع المحافظين على مستوى الجمهورية بصفة خاصة مساندة جهود قطاع البترول فى هذا الملف.

وأعرب السويدي، عن أمله فى أن يأتى اليوم الذى نرى فيه الغاز الطبيعى فى مختلف المنازل والوحدات السكنية التى تكون جاهزة لاستخدام الغاز الطبيعى وايضا جميع المشروعات الإنتاجية والصناعية وشركات قطاع الكهرباء وجميع وسائل النقل التى تعمل بالغاز الطبيعى، لاسيما وأن مصر اصبحت دولة مؤهلة لذلك بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت فى اكتشافات الغاز والبترول بفضل الله فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لدرجة جعلت مصر واحدة من أهم الدول فى هذا القطاع الواعد الذى يقود مصر والإقتصاد المصرى إلي غد ومستقبل مشرق.