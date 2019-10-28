شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "قوى عاملة النواب": قانون المعاشات انتصار لأصحابه ويحافظ على حقوقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فلسفة قانون المعاشات الجديد تعكس رؤية الدولة المصرية، فى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وحصولهم على كامل مستحقاتهم.

وأضافت البرلمانية فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن القانون الجديد يحافظ على حقوق أصحاب المعاشات، ويتوسع فيها لتتناسب مع المتغيرات التى تطرأ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق للمواطنين مستويات أعلى من العدالة والرضا.

وأشارت البرلمانية، إلى أن فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار يعمل على حسن استغلال أموال المعاشات واستثمارها بالشكل الذى يدر أكبر عائد لأصحابه، لافتة إلى أن اللجنة لن تقبل بأى شكل من الأشكال، انتقاص حقوق أصحاب المعاشات.